Сэвилл раскритиковала Тот после матча с Шуай: «У меня теперь ноль уважения к ней. Ее репутация разрушена»

Представительница Австралии Дарья Сэвилл раскритиковала венгерку Амариссу-Киару Тот после инцидента в матче с китаянкой Чжан Шуай в первом круге турнира в Будапеште.

В первом сете Шуай пыталась оспорить ошибочный аут после ее удара, но судья решила не отменять свое решение. Не дождавшись супервайзера, Тот намеренно затерла отметку на корте после удара. Позже Шуай снялась с турнира из-за панической атаки на фоне поведения оппонентки и смеха зрителей на домашнем для Тот турнире.

«Это очень-очень-очень неправильно. У меня ноль уважения к Тот после этого. Ноль! С ума сойти. Мне так обидно за Шуай. Тот «выиграла» это очко и «выиграла» этот матч, но ее репутация разрушена», — написала Сэвилл в соцсети.

После матча Чжан высказалась об этом инциденте. Поддержку китаянке также выразили Донна Векич, Айла Томлянович и Урсула Радваньска.