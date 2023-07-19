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Сегодня, 09:14

Чжан Шуай снялась с турнира в Венгрии из-за панической атаки во время матча

Руслан Минаев
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Чжан Шуай.
Фото Reuters

Китайская теннисистка Чжан Шуай снялась с матча против венгерки Амариссой-Киарой Тот в первом круге грунтового турнира в Будапеште.

При счете 5:5 линейный арбитр, как позже показал повтор, ошибочно зафиксировал аут после удара китаянки. Главный арбитр, после просьбы Шуай, спустилась с вышки, но все равно зафиксировала аут.

По ходу гейма Тот подошла к спорной отметке и намеренно затерла ее. Это вызвало возмущение у Шуай, которое сопровождалось гулом и смехом со стороны зрителей домашнего для Тот турнира.

После окончания розыгрыша Шуай взяла медицинский тайм-аут из-за начавшейся панической атаки. Затем китаянка снялась с турнира. Тот после этого вскинула руки вверх.

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