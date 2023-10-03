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Сегодня, 11:26

Касаткина проиграла Синьюй Ван во втором круге турнира в Пекине

Виктория Кравченко
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче второго круга в Пекине проиграла китаянке Синьюй Ван со счетом 4:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 27 минут.

Китаянка один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. В активе Касаткиной три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Ван в следующем круге сыграет с победительницей противостояния Мария Саккари (Греция) — Линда Фрухвиртова (Чехия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ван Синьюй (Китай) — Дарья Касаткина (Россия, 11) — 6:4, 6:2

Дарья Касаткина
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