Чесноков заявил, что пока рано говорить о дуэте Потаповой и Кудерметовой

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков заявил, что россиянка Анастасия Потапова по динамике не является парным игроком, поэтому говорить о перспективах ее выступления в дуэте с соотечественницей Вероникой Кудерметовой пока рано.

«Если говорить про Потапову, то она не «сеточник», по своей динамике она не парный игрок, мне кажется, Самсонова играет жестче. Раньше Кудерметова играла с Мертенс, и они действительно были одной из ведущих пар мира, выигрывали Итоговый турнир, сейчас у нее другие партнеры, посмотрим, что из этого выйдет, говорить о перспективах пока рано. Кудерметова — отличный парный игрок, она с Леной Весниной доходила до финала Уимблдона, на Олимпиаде в Токио им немного не хватило до медалей, в одиночке она тоже здорово играет, это универсальный игрок», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В субботу Кудерметова и Потапова проиграли американке Николь Меликар и мексиканке Джулиане Олмос в полуфинале турнира WTA в Штутгарте (Германия) — 4:6, 6:7 (2:7). Россиянки впервые сыграли в дуэте, в текущем сезоне Кудерметова выступала в паре с соотечественницей Людмилой Самсоновой. Ранее Кудерметова играла в паре с бельгийкой Элизе Мертенс, вместе с которой стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2022 года.