Чакветадзе призвала угомониться тех, кто советует Шараповой завершить карьеру
13:18
Бывшая теннисистка, комментатор Анна Чакветадзе обратилась к тем, кто советует Марии Шараповой завершить карьеру. Ранее Шарапова в первом раунде US Open уступила Серена Уильямс (1:6, 1:6).
— Советчики по поводу завершения карьеры Маши. Угомонитесь! Лучше себе посоветуйте, например, как заработать свыше 100 миллионов евро до 32-х лет. Удачи.
Ранее стало известно, что Шарапова покинет топ-100 рейтинга WTA.
Советчики по поводу завершения карьеры Маши)— Anna Chakvetadze (@achakv87) August 27, 2019
Угомонитесь!
Лучше себе посоветуйте) например,как заработать свыше 100м$ до 32х лет
Удачи)