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Чакветадзе призвала угомониться тех, кто советует Шараповой завершить карьеру

13:18
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Бывшая теннисистка, комментатор Анна Чакветадзе обратилась к тем, кто советует Марии Шараповой завершить карьеру. Ранее Шарапова в первом раунде US Open уступила Серена Уильямс (1:6, 1:6).

— Советчики по поводу завершения карьеры Маши. Угомонитесь! Лучше себе посоветуйте, например, как заработать свыше 100 миллионов евро до 32-х лет. Удачи.

Ранее стало известно, что Шарапова покинет топ-100 рейтинга WTA.

Дополнительная информация

https://twitter.com/achakv87/status/1166285374383112192

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