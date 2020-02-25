Бондаренко, Уотсон, Хибино и Мария вышли во второй круг турнира в Акапулько
06:15
Украинка Катерина Бондаренко обыграла черногорку Данку Ковинич в первом круге турнира в Акапулько. Также во второй круг вышли британка Хизер Уотсон, японка Нао Хибино и немка Татьяна Мария.
Акапулько (Мексика)
Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Хизер Уотсон (Великобритания, 7) — Коко Вандевеге (США) — 4:6, 6:4, 6:4
Нао Хибино (Япония, 8) — Аранча Рус (Голландия) — 6:3, 6:1
Катерина Бондаренко (Украина) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:2
Татьяна Мария (Германия) — Мария Боузкова (Чехия, 3) — 6:4, 1:6, 6:2
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