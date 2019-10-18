Блинкова вышла в полуфинал турнира в Люксембурге

Россиянка Анна Блинкова оказалась сильнее соотечественницы Маргариты Гаспарян в 1/4 финала турнира в Люксембурге. В первом сете Блинкова обыграла Гаспарян со счетом 6:3, а при счете 0:1 не в ее пользу Гаспарян отказалась от продолжения борьбы.

Их встреча длилась 48 минут. В полуфинале Блинкова сыграет с латвийкой Еленой Остапенко или немкой Антонией Лоттнер.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анна Блинкова (Россия, 8) — Маргарита Гаспарян (Россия) — 6:3, 1:0 отказ 2-го игрока