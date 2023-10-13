Блинкова вышла в полуфинал турнира в Гонконге

Россиянка Анна Блинкова обыграла испанцу Сару Соррибес Тормо в четвертьфинале турнира WTA 250 в Гонконге — 7:6 (7:3), 6:3.

Девушки провели на корте 1 час 51 минуту.

37-я ракетка мира Блинкова ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету 57-й ракетки мира Тормо 3 эйса, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В полуфинале турнира Блинкова сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Линда Фрухвиртова (Чехия). Для 25-летней россиянки это четвертый полуфинал в сезоне.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анна Блинкова (Россия, 5) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 7:6 (7:3), 6:3

Мартина Тревизан (Италия, 6) — Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — 6:4, 6:3