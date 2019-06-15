Бертенс вышла в финал турнира в Хертогенбосе

Голландская теннисистка Кики Бертенс стала финалисткой турнира WTA в Хертогенбосе, обыграв в полуфинале Елену Рыбакину из Казахстана – 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

В финале 27-летняя Бертенс встретится с американкой Элисон Риске​, которая оказалась сильнее россиянки Вероники Кудерметовой​.

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Кики Бертенс (Голландия, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, Q) – 6:4, 6:4