Бертенс готова к негативу со стороны российских болельщиков в матче с Александровой

Голландская теннисистка Кики Бертенс после победы над россиянкой Анастасией Потаповой в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге 6:4, 7:6 (7:3) отметила, что готова к тому, что в матче с другой россиянкой Екатериной Александровой болельщики будут настроены против нее.

-Думаю, что зрители снова будут болеть против меня, — приводит официальный сайт WTA cлова Бертенс о предстоящем матче с Александровой. — Но все в порядке. Я просто подготовлюсь так хорошо, как смогу, и буду готова к большому матчу.

Потапова играла хорошо, особенно во втором сете. Она продолжала бороться. Я считаю, что сегодня показала не лучшую игру, даже не понимаю, как мне удалось победить в двух сетах.