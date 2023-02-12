Бенчич о победе над Самсоновой: «Это был действительно напряженный матч»

Теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич прокомментировала победу над Людмилой Самсоновой в финале турнира в Абу-Даби.

«Это был действительно напряженный матч, и я рада, что смогла отыграть эти матчболы. Действительно старалась оставаться в игре, бороться за каждое очко и просто делать все возможное.

Очень рада уехать отсюда с титулом. Я провела тут несколько хороших, но тяжелых матчей. Доказала себе, что могу упорно бороться, оставаться в матчах и каким-то образом менять ситуацию на корте», — приводит слова Бенчич пресс-служба WTA.

Швейцарка отыграла три матчбола и победила 1:6, 7:6(8), 6:4. В ОАЭ она взяла второй титул в сезоне и восьмой в карьере.