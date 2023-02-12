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Сегодня, 22:47

Селиваненко прокомментировал поражение Самсоновой в финале турнира в Абу-Даби

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о финале турнира WTA в Абу-Даби, в котором россиянка Людмила Самсонова проиграла Белинде Бенчич (Швейцария).

«Был настоящий финальный матч, со своими драматичными моментами и поворотами в игре. На матчболах Люде с одной стороны не хватило удачи, ну а Белинда проявила свой бойцовский характер и смогла вытянуть тай-брейк с тремя матчболами. Поборется ли Самсонова за звание первой ракетки России? Сезон только начинается, поэтому, думаю, что положение всех девушек в классификации будет постоянно меняться. И Люда, и Даша, и Вероника в числе других могут претендовать на лидерство», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Бенчич одержала победу в трех сетах — 1:6, 7:6, 6:4.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/selivanenko-prokommentiroval-porazhenie-samsonovoj-v-finale-turnira-v-abu-dabi/
Теннис
Белинда Бенчич
Людмила Самсонова
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