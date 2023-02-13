Самсонова поднялась в топ-15 рейтинга WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 15-е место в рейтинге WTA.

Ранее 24-летняя россиянка дошла до финала турнира в Абу-Даби, где уступила швейцарке Белинде Бенчич (6:1, 6:7 (8:10), 4:6). Это позволило подняться Самсоновой с 19-го места.

Анастасия Потапова поднялась поднялась на 31-е место после победы на турнире в Линце.

Рейтинг WTA от 13 февраля:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 485 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6 100;

3 (3). Онс Жабер (Тунис) — 5 210;

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5 000;

5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4 795;

6 (6). Коко Гауфф (США) — 3 992;

7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3 616;

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3 425;

9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3 275;

10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2 860;

11 (11). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 740...

15 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2 209...

18 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 2 005...

31 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1 439...

56 (55). Анна Калинская (Россия) — 973...

71 (67). Анна Блинкова (Россия) — 851...

84 (84). Варвара Грачева (Россия) — 767...

92 (94). Диана Шнайдер (Россия) — 699.