Аванесян не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Элина Аванесян в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила француженке Осеан Доден со счетом 6:1, 3:6, 6:7 (4:7).
Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. На счету 21-летней россиянки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 8.
Во втором круге Доден встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Осеан Доден (Франция) — Элина Аванесян (Россия) — 1:6, 6:3, 7:6 (7:4)
Нао Хибино (Япония, Q) — Винус Уильямс (США, WC) — 2:6, 6:3, 6:0
Юлия Путинцева (Казахстан) — Тамара Корпач (Германия) — 6:2, 6:3
Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Магда Линетт (Польша) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:1
Наоми Осака (Япония) — Сара Эррани (Италия, Q) — 6:3, 6:1