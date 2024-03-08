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8 марта, 06:23

Аванесян не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Элина Аванесян в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила француженке Осеан Доден со счетом 6:1, 3:6, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. На счету 21-летней россиянки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Доден встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Осеан Доден (Франция) — Элина Аванесян (Россия) — 1:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Нао Хибино (Япония, Q) — Винус Уильямс (США, WC) — 2:6, 6:3, 6:0

Юлия Путинцева (Казахстан) — Тамара Корпач (Германия) — 6:2, 6:3

Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Магда Линетт (Польша) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:1

Наоми Осака (Япония) — Сара Эррани (Италия, Q) — 6:3, 6:1

Элина Аванесян
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