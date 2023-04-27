Чесноков — о результатах Андреевой: «Это просто сенсация! В будущем она претендует на топ-10»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал победу 15-летней россиянки Мирры Андреевой над 14-й ракеткой мира Беатрис Хаддад Майей на турнире в Мадриде.

В матче второго круга Андреева, занимающая 194-е место в мировом рейтинге, обыграла представительницу Бразилии со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

«Потрясающе! Это просто сенсация. У Штеффи Граф, Мартины Хингис были уже выдающиеся результаты в таком возрасте. Aндреева выиграла три турнира, и это говорит об ее уровне. Если Мирра к концу года будет показывать такие же результаты, она 100 процентов будет в топ-50. На Аustralian Open уже заметил ее потенциал. В будущем она претендует на десятку мира. Главное, чтобы она психологически не сгорела. Если сравнивать Мирру с Шараповой, то Мария на всех лезла, она была настоящей чемпионкой. Андреевой близится 16 лет, по идее ее ждет большое будущее», — приводит слова Чеснокова Sport24.

Андреева стала седьмой теннисисткой в возрасте до 16 лет, обыгравшей соперницу из топ-20 в 21 веке.

В третьем круге турнира 15-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Магда Линетт (Польша, 17).