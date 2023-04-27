Андреева стала седьмой теннисисткой в возрасте до 16 лет, обыгравшей соперницу из топ-20 в 21 веке

15-летняя россиянка Мирра Андреева стала седьмой теннисисткой в возрасте до 16 лет, которой удалось добиться победы над соперницей из топ-20 рейтинга WTA в 21 веке, сообщает Opta.

Во втором круге турнира в Мадриде 194-я ракетка мира обыграла Беатрис Хаддад Майю (14-я ракетка).

В последний раз подобного добилась американка Кори Гауфф, обыгравшая японку Наоми Осаку на Australian Open-2020. На счету Гауфф есть два подобных достижения.

Также подобные победы в возрасте до 16 лет одерживали француженка Татьяна Головин, чешка Николь Вайдишова (3 раза), теннисистка из Болгарии Сесил Каратанчева, американка Катрин Беллис и португальская спортсменка Мишель Ларшер де Бриту (2 раза).

В третьем круге турнира в Мадриде 15-летняя Андреева сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Магда Линетт (Польша, 17).