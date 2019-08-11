Андрееску выиграла турнир в Торонто. Серена Уильямс снялась в первом сете

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала победительницей турнира в Торонто. В финале она противостояла американке Серене Уильямс, которая отказалась от борьбы в первом сете при счете 3:1 в пользу Андрееску.
Для 19-летней теннисистки это второй титул в карьере.
Торонто (Канада)
Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale
Призовой фонд 2 529 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Бьянка Андрееску (Канада) – Серена Уильямс (США, 8) – 3:1 отказ 2-го игрока
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