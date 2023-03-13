Потапова уступила Пегуле в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

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Российская теннисистка Анастасия Потапова в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила американке Джессике Пегуле со счетом 6:3, 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. На счету россиянки 4 эйса, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В 1/8 финала Пегула встретится с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США, 3) — Анастасия Потапова (Россия, 26) — 3:6, 6:4, 7:5