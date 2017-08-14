Александрова поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова по-прежнему занимает восьмую позицию.
Также стоит отметить, что россиянка Екатерина Александрова поднялась на 15 строчек и занимает теперь 73-е место. Мария Шарапова переместилась со 149-й на 148-ю строчку.
Рейтинг WTA
Положение на 14 августа
1 (1*). Плишкова (Чехия) – 6940 очков
2 (2). Халеп (Румыния) – 6150
3 (3). Кербер (Германия) – 5730
4 (5). Свитолина (Украина) – 5650
5 (6). Возняцки (Дания) – 5340
6 (4). Мугуруса (Испания) – 5310
7 (7). Конта (Великобритания) – 4665
8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4410
9 (9). В. Уильямс (США) – 4157
10 (10). Радванска (Польша) – 3985...
18 (18). ВЕСНИНА (Россия) – 2180...
20 (19). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2070...
38 (38). КАСАТКИНА (Россия) – 1390
39 (42). МАКАРОВА (Россия) – 1350...
64 (60). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 938...
73 (88). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 761...
83 (80). РОДИНА (Россия) – 712...
117 (118). БЛИНКОВА (Россия) - 515...
120 (121). ХРОМАЧЕВА (Россия) - 501...
148 (149). ШАРАПОВА (Россия) – 365
* – положение в предыдущем рейтинге
Долго наблюдал за идиотами на эт
Нет изменений в первой десятке .....
21:02 14 августа