Александрова поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова по-прежнему занимает восьмую позицию.

Также стоит отметить, что россиянка Екатерина Александрова поднялась на 15 строчек и занимает теперь 73-е место. Мария Шарапова переместилась со 149-й на 148-ю строчку.

Рейтинг WTA

Положение на 14 августа

1 (1*). Плишкова (Чехия) – 6940 очков

2 (2). Халеп (Румыния) – 6150

3 (3). Кербер (Германия) – 5730

4 (5). Свитолина (Украина) – 5650

5 (6). Возняцки (Дания) – 5340

6 (4). Мугуруса (Испания) – 5310

7 (7). Конта (Великобритания) – 4665

8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4410

9 (9). В. Уильямс (США) – 4157

10 (10). Радванска (Польша) – 3985...

18 (18). ВЕСНИНА (Россия) – 2180...

20 (19). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2070...

38 (38). КАСАТКИНА (Россия) – 1390

39 (42). МАКАРОВА (Россия) – 1350...

64 (60). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 938...

73 (88). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 761...

83 (80). РОДИНА (Россия) – 712...

117 (118). БЛИНКОВА (Россия) - 515...

120 (121). ХРОМАЧЕВА (Россия) - 501...

148 (149). ШАРАПОВА (Россия) – 365

* – положение в предыдущем рейтинге