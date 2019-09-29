Александрова обыграла Перу и пробилась во второй раунд турнира в Пекине
14:39
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американку Бернарду Перу (5:7, 6:2, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Пекине (Китай).
Матч продолжался один час и 56 минут. Во втором раунде россиянка сыграет с представительницей Румынии Симоной Халеп.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Бернарда Пера (США, Q) — 5:7, 6:2, 6:4
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