Александрова обыграла Перу и пробилась во второй раунд турнира в Пекине

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американку Бернарду Перу (5:7, 6:2, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Пекине (Китай).

Матч продолжался один час и 56 минут. Во втором раунде россиянка сыграет с представительницей Румынии Симоной Халеп.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Бернарда Пера (США, Q) — 5:7, 6:2, 6:4