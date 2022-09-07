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Допинг

7 сентября, 07:11

Теннисист Осорио Эрнандес — еще одна жертва «мяса с допингом»

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Эквадорский теннисист Хуан-Карлос Осорио Эрнандес временно отстранен за положительный тест на допинг.

Проба 39-летнего спортсмена, взятая на турнире в Кито, показала наличие в его организме метастерона, который является анаболическим стероидом. На этих соревнованиях эквадорец проиграл в первом раунде квалификации.

Скорее всего, речь снова идет о «зараженном мясе», на котором в последнее время теннисисты попадаются в Южной Америке с удивительной регулярностью. В августе был отстранен чилиец Фелипе Эрнандес, сдавший положительный тест на анаболический стероид нандролон на турнире в Эквадоре.

В июне по итогам турнира в Боготе (Колумбия) получили «приветы» от антидопинговых органов чилийка Барбара Гатика Авилес и британка Тара Мур.

Теннис
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