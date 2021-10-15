Медведев прокомментировал решение пропустить турнир в Москве

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своем решении отказаться участвовать в «ВТБ Кубок Кремля». Спортсмен объяснил, что не будет участвовать в турнире из-за усталости.

«К сожалению, в этом году я не смогу выступить на Кубке Кремля. Турнир в Москве — это особенная возможность сыграть дома при русских болельщиках. Я заявился на турнир и надеялся его сыграть, но из-за столь насыщенного графика турниров в 2021 году я почувствовал, что не готов физически выступать на 100 процентов. Это решение далось мне тяжело, но мне пришлось его принять, чтобы закончить сезон с хорошими результатами», — написал Медведев.

В нынешнем сезоне россиянин провел 61 матч, одержав 50 побед при 11 поражениях.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.