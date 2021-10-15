Даниил Медведев не сыграет в Кубке Кремля

Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на «ВТБ Кубке Кремля», сообщает пресс-служба турнира.

Чемпион US Open Даниил Медведев решил не участвовать в этих соревнованиях из-за накопившейся усталости.

В нынешнем сезоне россиянин провел 61 матч, одержав 50 побед при 11 поражениях.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.