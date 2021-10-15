Даниил Медведев не сыграет в Кубке Кремля
Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на «ВТБ Кубке Кремля»
19:16
Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на «ВТБ Кубке Кремля», сообщает пресс-служба турнира.
Чемпион US Open Даниил Медведев решил не участвовать в этих соревнованиях из-за накопившейся усталости.
В нынешнем сезоне россиянин провел 61 матч, одержав 50 побед при 11 поражениях.
Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
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