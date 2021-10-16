Путин отметил выступление российских теннисистов на международных турнирах

Президент России Владимир Путин опубликовал обращение к участникам Кубка Кремля.

"Рад приветствовать вас на XXXI турнире «Кубок Кремля». Вновь российская столица становится центром мирового тенниса, и у многочисленных поклонников этой зрелищной игры появилась прекрасная возможность воочию наблюдать за красивыми, динамичными поединками сильнейших спортсменов планеты.

Мы по праву гордимся достижениями российских теннисистов – победителей и призёров самых престижных международных соревнований. Они отлично выступили на прошлогоднем итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на Олимпийских Играх в Токио, других авторитетных состязаниях.

Уверен, что турнир «ВТБ Кубок Кремля» пройдет, как всегда, успешно, станет большим, праздничным событием в международной спортивной жизни, подарит всем яркие, незабываемые эмоции и впечатления», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.