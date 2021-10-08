Тарпищев считает, что Спутник V для теннисистов могут признать перед Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» ситуацию с вакцинированием российских теннисистов перед Australian Open.

«Мои теннисисты сейчас в Америке. Их пускают по установленным нормам и стандартам. Я думаю, что уже практически все вакцинировались. Что касается Australian Open, мы всегда пишем письма. Рано об этом говорить. До середины декабря может многое поменяться. Может, к тому времени и нашу вакцину признают», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

3 октября появилась информация, что правительство австралийского штата Виктория ввело требование об обязательной вакцинации до середины ноября для работников некоторых отраслей и сфер жизни. Постановление затрагивает профессиональный спорт.

Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.