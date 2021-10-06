Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своем эмоциональном состоянии. В 2019 году девушка страдала от депрессии.

«Да, действительно, то время было очень сложное. Но сейчас я понимаю, что я благодарна тому, что было. Я через многое прошла, многому научилась. Это важно — проходить через такие вещи, это тебя закаляет, делает тебя лучше не только как спортсмена, но и как человека. Поэтому сейчас я наслаждаюсь тем, как всё происходит. Надеюсь, это будет происходить как можно дольше. Сейчас я намного более спокойно себя чувствую на соревнованиях, на теннисном корте, во время матча. И это круто, потому что мое самочувствие теперь совершенно отличается от того, что было в 2019 году. Я поняла насколько это ценно — иметь спокойствие и правильный настрой, правильные эмоции и мысли во время матча и между соревнованиями», — цитирует Касаткину пресс-служба Кубка Кремля.

Теннисный турнир Кубок Кремля пройдет в Москве с 18 по 24 октября.