Шамиль Тарпищев: "Старый формат Кубка Дэвиса больше подходил для развития регионов"

Президентом Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что реформа Кубка Дэвиса плохо скажется на развитии тенниса в регионах, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на смену Кубка Дэвиса придет новый турнир - World Cup of Tennis Finals. ITF заключила партнерское соглашение с инвестиционной группой Kosmos, президентом которой является защитник сборной Испании по футболу Жерар Пике.

– Я считаю, что если мы говорим о развитии тенниса в регионах, то реформа Кубка Дэвиса – это минус, конечно. Старый формат больше подходил именно в плане развития регионов. Была та самая национальная идея: когда твоя национальная команда играет дома – это праздник для всех.

Пике является главой компании Kosmos и больше выполняет представительские функции. Для них это бизнес – это понятно. Такой подход имеет право на жизнь, но он девальвирует историю. Кубки Дэвиса и Федерации – это давняя история и традиции. Они проводятся более ста лет. Турнир старее, чем Национальная хоккейная лига (НХЛ). При этом приз, сам кубок, не менялся, а в НХЛ менялся.

– Вы считаете, что Кубку Дэвиса не нужны были перемены?

– Тут история вот в чем. В теннисном мире есть конкуренция за право проведения соревнований. Все игровые недели в сезоне практически принадлежат Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), а у ITF еще недавно было три недели Кубка Федерации и четыре недели Кубка Дэвиса. По моему понятию, перемены нужны, но можно было бы рассмотреть формат, который был бы благоприятен для международной федерации и развития тенниса, – приводит слова Тарпищева ТАСС.

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