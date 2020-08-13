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«Пожалуйста, остановите насилие!» Звезда тенниса отреагировала на события в Белоруссии

18:20
Арина Соболенко. Фото instagram.com
Арина Соболенко. Фото instagram.com
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Финалистка Кубка Федерации-2017 по теннису Арина Соболенко опубликовала пост о ситуации в Белоруссии.

«Я не могу поверить, что все это происходит в моей Мирной родной Беларуси. Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста, остановите насилие!!! Берегите себя и своих близких мои дорогие белорусы», — написала в Instagram Соболенко.

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