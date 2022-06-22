Кубок Лэйвера в 2023 году пройдет в Ванкувере, в 2024-м — в Берлине

Стали известны города, которые примут Кубок Лэйвера в 2023 и 2024 годах, сообщает сайт турнира.

В следующем году турнир пройдет в Ванкувере на 19-тысячной «Роджерс Арене».

В 2024-м Кубок Лэйвера пройдет в столице Германии, Берлине. Матчи состоятся на «Мерседес-Бенц Арене», вмещающей 17 тысяч человек.

«Оба города являются исключительными, прогрессивными направлениями с невероятными удобствами и богатым культурным наследием, а также процветающими теннисными сообществами», — цитирует генерального директора турнира Стива Закса Sky Sports.