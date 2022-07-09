Трое судей из Туниса отстранены от работы за нарушение антикоррупционных правил

Трое судей из Туниса признаны виновными по обвинению в участии в договорных матчах, сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Судьи Мажд Аффи, Мохамед Гассен Снене и Абдерахим Гарсалла отстранены от работы из-за манипулирования результатами матча при вводе счета.

Аффи, судья на вышке, отстранен от судейства на 20 лет после того, как был признан виновным в участии в 12 договорных матчах в период с 2017 по 2020 год.

Гассен Снене и Гарсалла были дисквалифицированы на семь лет. Они признаны виновными в четырех случаях нарушения антикоррупционных правил.