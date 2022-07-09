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Сегодня, 16:32

Трое судей из Туниса отстранены от работы за нарушение антикоррупционных правил

Анна Горшкова
Корреспондент
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Трое судей из Туниса признаны виновными по обвинению в участии в договорных матчах, сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Судьи Мажд Аффи, Мохамед Гассен Снене и Абдерахим Гарсалла отстранены от работы из-за манипулирования результатами матча при вводе счета.

Аффи, судья на вышке, отстранен от судейства на 20 лет после того, как был признан виновным в участии в 12 договорных матчах в период с 2017 по 2020 год.

Гассен Снене и Гарсалла были дисквалифицированы на семь лет. Они признаны виновными в четырех случаях нарушения антикоррупционных правил.

Источник: https://www.itia.tennis/news/sanctions/three-tunisian-umpires-banned/
Теннис
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