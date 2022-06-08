Тарпищев — о Медведеве: «Ему будет сложно долгое время удерживаться на первой строчке»

Президент Федерации Тенниса России Шамиль Тарпищев сказал, что российскому спортсмену Даниилу Медведеву будет сложно сохранять звание первой ракетки мира долгое время.

«Всегда здорово, когда наш теннисист возглавляет рейтинг, и для Медведева это, безусловно, успех. Другое дело, что ему будет сложно долгое время удерживаться на первой строчке. В этом сезоне за звание первой ракетки мира будут реально бороться первые пять теннисистов. Сейчас же Медведеву надо быстрее набирать форму и выходить на привычный для него уровень игры», — цитирует ТАСС Тарпищева.

13 июня 26-летний российский теннисист возглавит рейтинг ATP.

На турнире «Ролан Гаррос» Медведев уступил в 4-м раунде хорвату Марину Чиличу (6:2, 6:3, 6:2). Однако из-за технической победы 36-летнего испанца Рафаэля Надаля по причине травмы 25-летнего немецкого теннисиста Александра Зверева в полуфинале открытого чемпионата Франции Медведев смог занять 1-е место в рейтинге ATP.