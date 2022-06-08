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Сегодня, 17:41

Тарпищев — о Медведеве: «Ему будет сложно долгое время удерживаться на первой строчке»

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Президент Федерации Тенниса России Шамиль Тарпищев сказал, что российскому спортсмену Даниилу Медведеву будет сложно сохранять звание первой ракетки мира долгое время.

«Всегда здорово, когда наш теннисист возглавляет рейтинг, и для Медведева это, безусловно, успех. Другое дело, что ему будет сложно долгое время удерживаться на первой строчке. В этом сезоне за звание первой ракетки мира будут реально бороться первые пять теннисистов. Сейчас же Медведеву надо быстрее набирать форму и выходить на привычный для него уровень игры», — цитирует ТАСС Тарпищева.

13 июня 26-летний российский теннисист возглавит рейтинг ATP.

На турнире «Ролан Гаррос» Медведев уступил в 4-м раунде хорвату Марину Чиличу (6:2, 6:3, 6:2). Однако из-за технической победы 36-летнего испанца Рафаэля Надаля по причине травмы 25-летнего немецкого теннисиста Александра Зверева в полуфинале открытого чемпионата Франции Медведев смог занять 1-е место в рейтинге ATP.

Источник: https://tass.ru/sport/14859089
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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