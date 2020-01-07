Кафельников отреагировал на решение Шараповой пожертвовать деньги на борьбу с пожарами в Австралии

Российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на сообщение Марии Шараповой о том, что она пожертвовала 25 тысяч долларов на борьбу с пожарами, бушующими в Австралии с осени прошлого года. Свое мнение Кафельников выразил, ретвитнув в своем Twitter сообщение политолога Владимира Корнилова.

— Мария Шарапова пожертвовала 25 тысяч долларов на тушение лесных пожаров в Австралии ради спасения «чудесных семей и сообществ животных», — написал Корнилов. — Объясняет это тем, что Австралия в январе становится ее домом. Благое начинание. Эх, и почему она в Сибири не играет летом!

Кафельников ретвитнул это сообщение, сопроводив своим.

— Вы же (ватные *****) кайфовали от удовольствия, когда она несла российский флаг на открытии ОИ в Сочи! Чем же Мария сейчас вам не угодила?? — написал Кафельников.