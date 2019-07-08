Давыденко ответил на вопрос, когда сможет тренировать Хачанова

Экс-третья ракетка мира, победитель 21 турнира ATP Николай Давыденко признался, что пока не может стать тренером российского теннисиста Карена Хачанова.

38-летний Давыденко объявил о завершении карьеры в 2014 году.

– Может быть такое, что однажды вы примете предложение Хачанова тренировать его?

– Он мне так и сказал: предложение открыто. Но я сейчас занят и не могу сорваться, чтобы ему помочь. Понятно, что я могу поделиться с ним опытом, как быть игроком десятки. Он, скорее, и спрашивал о том, как выбраться из ямы – у меня ведь тоже такое было, что две-три недели подряд проигрывал в первых кругах. Но самый важный у него вопрос: как там (в топ-10. – Прим. "СЭ") удержаться? Это самое сложное.

– Что вы ему посоветуете?

– Пока ничего. Пока надо посмотреть, как он будет проводить турниры, держать свою игру. Ему в конце года нужно подтверждать очень много очков за "Кубок Кремля" и "Берси". Думаю, это тоже у него в голове сидит. Нужно набирать очки, чтобы укрепиться в десятке. Плюс еще вопрос, попадет ли он в итоговую восьмерку сильнейших в Лондоне. Для него это будет новый опыт и очень ответственный момент. Многое будет зависеть от того, как он сейчас сыграет американскую серию турниров на харде, – сказал Давыденко.

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