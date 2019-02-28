Циципас вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае, где сыграет с Монфисом

Греческий теннисист Стефанос Циципас переиграл поляка Хуберта Хуркача (7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:1) в четвертьфинале турнира ATP в Дубае.

Ранее Гаэль Монфис одержал победу над литовцем Ричардасом Беранкисом (6:1, 6:7(3:7), 6:2) и вышел в полуфинал состязания. 32-летний француз станет соперником 20-летнего греческого спортсмена.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 736 845 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:1

Все о турнире ATP в Дубае – здесь