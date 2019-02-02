Анастасия Мыскина: "Дементьева каждую неделю выстаскивает меня на корт"

Известная в прошлом теннисистка Анастасия Мыскина рассказала, как ей удается поддерживать спортивную форму.

– Анастасия, вы в отличной физической форме. Каково это, воспитывать трех мальчишек и совмещать это с регулярным выходом на корт?

– Спасибо. Это удается благодаря моему партнеру по матчу легенд – Елене Дементьевой. Каждый четверг она вытаскивает меня на корт, так и поддерживаем форму. Дети, конечно, тоже не дают расслабляться, все время с ними в движении: бегаешь, прыгаешь и тем самым тоже держишь себя в тонусе.

– Хочется спросить про Веру Звонареву: сначала вы против нее играли, затем возглавляли женскую сборную России в Кубке Федерации, в котором Вера также принимала участие. Сегодня же Вера сыграла в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy. Что можете сказать о ней?

– Мы все ей восхищаемся, потому что вот так вернуться на корт, после рождения ребенка и набрать форму очень сложно. Успевать за темпом и ритмом, который предлагают молодые девушки молодые… Это заслуживает исключительно хороших и теплых слов!

- Женский теннис, какой он сейчас, если сравнивать с тем временем, когда вы играли?

- Теннис развивается в физическом плане очень стремительно. Его интересно смотреть. Приходят молодые игроки, очень интересные, эмоциональные. Получаешь удовольствие, когда смотришь матчи.