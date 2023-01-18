В ФТР прокомментировали поражение Сафиуллина от Кудлы

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал вылет россиянина Романа Сафиуллина с розыгрыша Открытого Чемпионата Австралии по теннису от американца Дениса Кудле (6:3, 5:7, 6:7 (6:8), 3:6).

«Любой проигрыш — это неиспользованная возможность. Но в основной сетке таких турниров не бывает заведомо проходных соперников. При таком ровном поединке решающим обычно становится небольшой перевес при реализации брейк-пойнтов», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

В следующем круге американец встретится с французом Уго Умбером.