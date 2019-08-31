Медведев обыграл Лопеса и вышел в 1/8 финала US Open

Россиянин Даниил Медведев, посеянный на US Open под пятым номером, вышел в четвертый круг соревнований. В третьем раунде он обыграл испанца Фелисиано Лопеса — 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 3 часа и 22 минуты. На счету Даниила 27 подач навылкт, тогда как у его соперника лишь 13 эйсов.

За право выйти в четвертьфинал первая ракетка России сразится с немцем Домиником Кепфером.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Фелисиано Лопес (Испания) — 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4

Медведев показал средний палец зрителям на US Open