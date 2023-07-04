Теннис
ATP
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:00

У главного теннисного плейбоя — новая пассия. Когда-то из-за него поссорились Шарапова и Серена

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисист Григор Димитров и его девушка Мадалина Генеа.
Григор Димитров, Мадалина Генеа.
Фото Global Look Press
Теннисистка Мария Шарапова.
Мария Шарапова.
Фото Global Look Press
Теннисисты Серена Уильямс и Григор Димитров.
Серена Уильямс и Григор Димитров.
Фото Getty Images
Модель Мадалина Генеа.
Мадалина Генеа.
Фото Global Look Press
1/4
У Григора Димитрова — новая очень эффектная девушка.

Не так давно главного ловеласа мирового тенниса Григора Димитрова связывали отношения с дочерью российского олигарха Эльдара Османова Лолитой. Но их роман оказался недолгим, а болгарский теннисист уже нашел утешение в объятиях новой возлюбленной. Кто стал новой девушкой Димитрова? И почему она так важна для его имиджа?

Теннисистка Мария Шарапова.
Мария Шарапова.
Фото Global Look Press

Ловелас

Болгарский теннисист известен своими многочисленными романами с различными девушками. Среди них были как спортсменки — Мария Шарапова, Серена Уильямс, так и представительницы мира шоу-бизнеса — солистка популярной группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер, телеведущая Виктория Боня и многие другие.

Виктория Боня. «Я целовалась с 17-летним Мбаппе. Думала, меня посадят за педофилию». Боня — о вечеринках Неймара, любви к «Спартаку» и дружбе с Сафиным

Некоторым из них Димитров буквально разбивал сердца. Американка Уильямс называла его «парнем с черным сердцем» и предъявила по этому поводу претензии Марии Шараповой. А Виктория Боня в отношениях с Григором пережила «самый страшный шок в своей жизни». Шараповой же повезло больше — ей удалось расстаться с болгарским теннисистом более-менее безболезненно.

Теннисисты Серена Уильямс и Григор Димитров.
Серена Уильямс и Григор Димитров.
Фото Getty Images

Последний роман Димитрова начался с измены. Григор встречался с Викторией Боней, но не смог устоять перед другой россиянкой — дочерью олигарха Эльдара Османова Лолитой. Пара пыталась построить отношения с 2020 года, а теннисист даже задумывался о женитьбе. Но и этот роман завершился расставанием.

Модель Мадалина Генеа.
Мадалина Генеа.
Фото Global Look Press

Пассия

Новой возлюбленной болгарского теннисиста стала итальянская модель и актриса Мадалина Генеа. До Григора 35-летняя красавица встречалась с такими голливудскими звездами, как Джерард Батлер, Майкл Фассбендер, Эрос Рамазотти и даже Леонардо Ди Каприо. Димитрова не смущает то, что его пассия старше на три года.

Федор Смолов и&nbsp;Карина Истомина. Федор Смолов больше не холостяк. Футболист надел кольцо на палец красотке-диджею Карине Истоминой

Как именно познакомились возлюбленные, конкретной информации нет. Но Мадалина частенько стала появляться на теннисных турнирах, чтобы поддержать своего молодого человека. Ее видели на корте во время Открытого чемпионата Франции. У актрисы также есть дочь, к которой Григор относится достаточно тепло.

После победы в четвертьфинале турнира ATP в Женеве Димитров написал на камере: «Amore» и «Mad + C», что было посвящено Мадалине и ее малышке по имени Шарлотта. Девушка получила послание и отреагировала в социальных сетях: «Мы так гордимся тобой! Mad + C».

Имидж

Мадалине не привыкать связывать свою жизнь со спортсменом. Некоторое время она встречалась с полузащитником итальянской «Ромы» Николо Дзаньоло. Так что с ролью так называемой WAG девушка уже знакома. Под этой аббревиатурой, которая дословно переводится как «жены и девушки» спортсменов, подразумевается целое явление.

Данный термин активно начала использовать британская пресса в отношении жен и девушек футболистов более 15 лет назад. В теннисе в той же Великобритании начали применять аббревиатуру WAGs. Не все к ней относится положительно — многие находят эту формулировку сексистской.

Мария Шарапова, Грегор Димитров, Виктория Боня. Григор Димитров — главный плейбой тенниса. Он встречался с Шараповой, Боней и солисткой Pussycat Dolls

Как правило, супруги и подруги известных спортсменов хороши собой, работают моделями или актрисами и имеют огромное количество подписчиков в соцсетях.

А после расставания с кем-то находят себе новую пассию такого же уровня. Важны WAGs и для самих мужчин — для создания некоего имиджа. Ведь если твоя спутница мало интересна публике, то ты сам не можешь претендовать на статус звезды. Так что Мадалина для Григора в этом отношении — идеальная пара. Вопрос лишь в том, насколько долго продлятся отношения ловеласа с актрисой.

Теннис
Григор Димитров
Мария Шарапова
Серена Уильямс
9
1
Читайте также
Мбаппе остается в «ПСЖ», Неймара зовут в Саудовскую Аравию, Кейна не отпускают в «Баварию»
Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесут из России в другую страну
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биография Стефаноса Циципаса
Новости
RSS RSS
Все новости