Рублев проиграл финал близкому другу. Россиянин в Баня-Луке не смог завоевать второй титул ATP подряд

Андрей едва не спасся в матче с Душаном Лайовичем.

ATP 250. Баня-Лука (Босния и Герцеговина). Финал

Душан Лайович (Сербия) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:3, 4:6, 6:4

Победная серия российского теннисиста Андрея Рублева оборвалась на девятом матче. В финале турнира ATP 250 в Баня-Луке Рублев довольно неожиданно уступил своему хорошему другу Душану Лайовичу из Сербии, хотя и вновь проявил волевые качества — взял три гейма подряд при 1:5 в третьем сете и отыграл два матчбола. Однако с третьего матчбола Лайович, переигравший ранее в Баня-Луке и соотечественника Новака Джоковича, все же поставил победную точку.

Возрождение обидчика Джоковича

Рублев после своего триумфа на «мастерсе» в Монте-Карло не стал отдыхать, а отправился в Баня-Луку. Примечательно, что Андрей в прошлом году уже выигрывал эти соревнования. К тому же в финале он обыграл самого Джоковича. Впрочем, в 2022-м турнир проходил в Белграде, а сейчас его перенесли из столицы Сербии в Боснию и Герцеговину из-за ремонта в теннисном центре Джоковича. Как бы то ни было, главной визитной карточкой этих соревнований категории ATP 250 по-прежнему остался Новак. Многие предвкушали его, можно сказать, матч-реванш с Рублевым, однако первая ракетка мира из Сербии сейчас находится в далеком от оптимального состоянии. Как следствие, он выбыл еще в четвертьфинале, уступив в двух партиях Лайовичу, занимающему 70-е место в рейтинге ATP.

Фото AFP

В свое время Душан считался опасным соперником едва ли не для любого теннисиста, особенно на грунте. В 2019-м он добрался до 23-й строчки в рейтинге, причем дошел до финала «мастерса» в Монте-Карло (обыграл в полуфинале россиянина Даниила Медведева, уступив в финале итальянцу Фабио Фоньини), а также завоевал титул в Умаге. Причем по пути к победе в Умаге он как раз и выиграл единственную официальную встречу у Рублева, с которым периодически спаррингует и вообще много и хорошо общается. И россиянин, и серб признавались, что являются близкими друзьями за пределами корта.

Многие полагали, что карьера 32-летнего Лайовича уже идет под откос. Но в Баня-Луке он удивил. И не только сенсационной победой над Джоковичем, а еще и выигрышем у двух товарищей по сборной Сербии — Филипа Краиновича и Миомира Кецмановича. Правда, полуфинал против Кецмановича продолжался около трех часов — было очевидно, что Душан очень устал. Что же касается Рублева, то в Баня-Луке он до финала сыграл всего шесть сетов, последовательно одолев в двух партиях перуанца Хуана Пабло Варильяса, боснийца Дамира Джумхура и словака Алекса Молчана.

Фото AFP

Завершение победной серии

Конечно, игра Рублева в режиме нон-стоп на грунте вызывала определенные вопросы. Не измотает ли себя Андрей на второстепенном в общем-то турнире перед двумя «мастерсами» в Мадриде и Риме, а также перед «Ролан Гаррос»?" Но пример Медведева в феврале — марте показал — на победной волне можно творить чудеса, почти не чувствуя усталости. Поэтому, может, в плане физики поездка в Баня-Луку и была совсем необязательна, но нельзя не учитывать и психологический аспект.

В такой ситуации «золотой стандарт» — быстрые победы. «Конечно, всегда лучше закончить в двух сетах, чем в трех, потому что длинные матчи физически утомляют. Чем дальше ты проходишь, тем лучше, если побеждаешь в двух сетах, потому что к концу турнира ты будешь свежее», — подтвердил эту очевидную истину Рублев официальному сайту ATP перед своим юбилейным двадцатым финалом. В решающих матчах Андрей всегда играл успешно, выиграв до решающей встречи в Баня-Луке 13 финалов и проиграв всего шесть.

Однако на сей раз игра россиянина дала сбой, да и поймавший кураж оппонент играл вдохновенно. В первом сете Лайович сделал решающий брейк в четвертом гейме. Во второй партии Рублев повел 3:0, но серб счет сравнял. Впрочем, при 4:5 Душан не смог взять свою подачу, отдав заодно и партию. Казалось, в третьем сете Андрей дожмет уставшего Лайовича, вот только все получилось иначе — с 1:0 россиянин умудрился проиграть пять геймов подряд! И хотя затем взбодрился и превратил счет в 4:5, выровнять положение ему так и не удалось. Серб завоевал второй титул в карьере, а Рублев отправился в Мадрид с первым поражением на грунте в сезоне-2023. Тем не менее даже сам факт выхода в финал на втором турнире подряд уже радует.