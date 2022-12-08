Медведев и Рублев вступают в борьбу за миллион. В соперниках Циципас, Зверев и другие звезды

Турнир в Саудовской Аравии — последний шанс увидеть топ-игроков в этом году.

С 8 по 10 декабря в Саудовской Аравии состоится выставочный турнир с участием звездных теннисистов. Помимо подготовки к Australian Open-2023, который традиционно стартует в середине января, Даниил Медведев и Андрей Рублев, поборются за серьезные призовые. Победитель турнира в Эр-Рияде получил 1 миллион долларов, финалист — 500 тысяч, полуфиналист — 250 тысяч. Причем россияне попали в число четырех «сеяных» (наряду с греком Стефаном Циципасом и американцем Тэйлором Фритцем), поэтому пропустят стадию 1/4 финала.

Трудная защита

Отметим, что Даниил Медведев является действующим победителем турнира. В 2019 году наш теннисист переиграл Ян-Леннарда Штруффа, Давида Гоффена, а в финале итальянца Фабио Фоньини. В этот раз соперники у него будут гораздо серьезнее.

Дело в том, что последние два года турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Перезапуск решили сделать с более звездным составом участников. Если в 2019 году в Саудовскую Аравию приехало два представителя топ-10, то в этот раз их сразу четыре: Циципас (4), Медведев (7), Рублев (8) и Фритц (10). Они уже обеспечили себе выход в четвертьфинал как первые четыре «сеяных».

Борьбу с 1/8 финала начнут Александр Зверев, Кэмерон Норри, Маттео Берреттини, Хуберт Хуркач, Ник Кириос, Доминик Тим, Стэн Вавринка и Доминик Штрикер. Также в Эр-Рияд приехали Карен Хачанов, Григор Димитров и Майкл Ммо. Они являются запасными и могут выйти вместо кого-то из участников в случае травмы.

В первый игровой день четыре теннисиста проведут по два матча. Одним из них может стать Александр Зверев, который не играл с начала июня. Он получил травму голеностопа из-за неудачного падения в полуфинале «Ролан Гаррос» в концовке второго сета (7:6 (10:8), 6:6 — в пользу Рафаэля Надаля). Команда Зверева рассчитывала, что он успеет восстановиться к US Open, где ему надо было защищать 720 очков, но олимпийский чемпион Токио-2020 решил не рисковать. В итоге он пропустил остаток сезона и впервые за долгое время покинул топ-10. Турнир в Эр-Рияде может стать для него хорошей проверкой своих кондиций.

В первом круге Зверев встретится с Домиником Тимом, который неплохо смотрелся в конце года (дошел до двух полуфиналов подряд в Хихоне и Антверпене, где выбил первого «сеяного» Хуркача). Победитель этой встречи сыграет с Медведевым. Даниил неудачно съездил на Итоговый турнир ATP, проиграл все три матча в группе (все на решающих тай-брейках), что не позволило ему впервые за три года закончить сезон в топ-5. Кроме того, он восьмой раз подряд проиграл соперникам из топ-10. Пора прервать серию. Понятно, что турнир в Саудовской Аравии является выставочным и не идет в зачет ATP, но победы над тем же Зверевым или Циципасом способны вернуть россиянину уверенность в собственных силах.

Андрей Рублев и Даниил Медведев. Фото Getty Images

Русское дерби в полуфинале?

В полуфинале Медведев может вновь встретиться с Рублевым, который обыграл его на Итоговом-2022. Андрею для этого необходимо пройти победителя пары Берреттини — Вавринка.

Нынешний год не стал для 25-летнего москвича прорывным в плане результатов на крупных турнирах, зато Андрей здорово прибавил во многих компонентах, — улучшил вторую подачу, игру у сетки, стал более психологически устойчивым в критические моменты. Как итог — четыре титула, полуфинал Итогового и поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от Марина Чилича только на чемпионском тай-брейке.

— Рублев прибавляет, прогрессирует во многих аспектах игры, меняет менталитет, — говорил в интервью «СЭ» экс-третья ракетка мира Николай Давыденко. — Если он справляется с эмоциями, то выигрывает матчи. На самом высоком уровне. Как у Циципаса или Медведева в Турине. Если не справляется, то может проиграть сопернику, который заведомо слабее. При этом видно, что он движется в правильном направлении, много работает и получает отличный опыт на более поздних стадиях.

Также в 1/8 финала Норри сыграет с Кирьосом (победитель выйдет на Циципаса), а Хуркач — со Штрикером (выйдет на Фритца).