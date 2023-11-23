У знаменитого теннисиста большие проблемы из-за ревности. Он устроил незаконную слежку

Бывшая девушка Давида Налбандяна подала в суд из-за камер видеонаблюдения над ее кроватью.

Давид Налбандян в начале нулевых был одной из самых ярких звезд мирового тенниса, регулярно обыгрывал Роджера Федерера, побеждал на Итоговом турнире ATP и на вдохновении был просто неудержим. Однако чрезмерная эмоциональность порой сильно мешала ему на корте, заставляя совершать странные поступки и влипать в неприятные истории. Как, впрочем, мешает и сейчас — бывшая девушка аргентинца, модель и инфлюенсер Арасели Торрадо подала на него в суд, обвинив в установке камеры видеонаблюдения над ее кроватью.

Кто такой Налбандян

Давиду отчасти не повезло, ведь он ровесник Федерера, родившийся всего на несколько месяцев позже швейцарского теннисного супергероя. Тем не менее как раз с Роджером аргентинец в своей карьере сражался практически на равных. Мало того, он выиграл пять первых официальных матчей у швейцарца и, хотя в итоге по личным встречам уступил 8:11, частенько ставил Федерера в тупик. Да, он проиграл ему свой единственный финал «Большого шлема» (Уимблдон-2002), зато одержал феноменальную победу в финале Итогового турнира-2005, проходившего тогда в пятисетовом формате. Тогда Давид уступал 0:2 по партиям, но переломил ход встречи и завоевал самый большой титул в своей карьере.

Налбандян поднимался на третью строчку рейтинга ATP, выиграл 11 турниров, трижды доходил в составе сборной Аргентины до финалов Кубка Дэвиса, причем в Москве в 2006-м против сборной России победил в обеих одиночных встречах Марата Сафина и Николая Давыденко. Но тогда аргентинцы, несмотря на роскошную игру Налбандяна и поддержку на трибунах самого Диего Марадоны, все равно уступили нашей команде.

Конечно, он мог бы добиться большего, если бы не травмы и слишком взрывной темперамент, мешавший на корте. В начале прошлого десятилетия в карьере аргентинца, несколько лет подряд державшегося в топ-10, произошел спад, в том числе из-за сложностей со здоровьем. Да и нервы уже не выдерживали. Так, в начале 2012-го на Открытом чемпионате Австралии его оштрафовали на 8 тысяч долларов, обвинив в том, что он облил после поражения от американца Джона Иснера водой допинг-офицера. А в июне того же года на турнире в Лондоне его и вовсе сняли прямо во время финала против хорвата Марина Чилича: Давид в середине второго сета пнул рекламный щит и травмировал сидевшего рядом судью. Налбандяна дисквалифицировали, сняв заработанные рейтинговые очки и призовые.

В конце 2013-го, устав от травм, аргентинец объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет, попрощавшись серией выставочных матчей, в том числе против Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Но с радаров не пропал. Давид увлекся автогонками, попав в несколько эффектных аварий, и даже принял участие в одном из этапов чемпионата мира по ралли. Он также консультировал сербского теннисиста Миомира Кецмановича.

Давид Налбандян. Фото Global Look Press

Преследовал и подсматривал?

Что касается личной жизни аргентинца, то она особо не была на слуху. Все изменилось после подачи иска в суд Буэнос-Айреса от Торрадо, с которой экс-теннисист встречался с осени 2022-го по весну 2023-го. Как утверждает девушка, Давид установил в квартире, где они жили вместе до расставания, камеру видеонаблюдения, причем прямо над ее кроватью. Как сообщает издание Pagina/12 со ссылкой на адвоката Торрадо Мартина Олари Угротте, модель начала подвергаться домогательствам со стороны Налбандяна в апреле этого года, после того как решила прекратить их отношения.

Налбандян, по словам адвоката, настойчиво звонил бывшей подруге, а также просил менеджера службы безопасности здания, где она жила, предоставить записи с камер видеонаблюдения. Два месяца спустя, в июне, женщина заметила «необычное свечение в вентиляционном отверстии» комнаты и позвонила своему брату, чтобы тот помог ей проверить, есть ли что-нибудь за решеткой. Брат приехал и нашел камеру с интернет-управлением, которая отправляла изображения на удаленный телефон. Устройство было направлено на кровать, на которой спала модель. Торрадо сразу же позвонила Налбандяну, который якобы признал установку камеры «дабы лучше понять ее», однако заявил, что из-за технических проблем не получал изображение.

Впрочем, Арасели и ее адвокат уверены в обратном. Они считают, что 41-летний бывший теннисист не только мог получить картинку в реальном времени, но и записывать ее, что в случае распространения могло бы нанести Торрадо большой ущерб. Однако доступа к телефону Налбандяна получить не удалось, а первое заявление в суд было отклонено из-за недостаточности доказательств. Впрочем, теперь истица обжаловала это решение, представив сообщение Налбандяна и аудиозапись, где он признавался в установке камеры. Также Торрадо и ее адвокат требуют «защиты личных границ», поскольку опасаются продолжения преследования со стороны Давида. Похоже, продолжение аргентинской мыльной оперы в реальной жизни с участием бывшей теннисной звезды обязательно последует.