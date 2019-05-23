Зверев вышел в полуфинал турнира в Женеве

Немец Александр Зверев пробился в следующий раунд турнира ATP в Женеве, обыграв в трех сетах представителя Боливии Уго Дельена – 7:5, 3:6, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.
В полуфинале первый сеяный соревнований Зверев встретится с победителем пары Федерико Дельбонис (Аргентина) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания).
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Banque Eric Sturdza Geneva Open
Призовой фонд 524 340 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 1) – Уго Дельен (Боливия) – 7:5, 3:6, 6:3
Дополнительная информация
Загрузка...