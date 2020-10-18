Зверев стал победителем турнира в Кельне
16:27
Немецкий теннисист Александр Зверев в финале турнира в Кельне обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Немец сделал один эйс и совершил пять двойных ошибок.
Для Зверева это первый трофей в 2020 году. Последний раз спортсмен побеждал в мае 2019-го на турнире в Женеве.
Кельн (Германия)
Турнир ATP bett1HULKS Indoors
Призовой фонд 325 610 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Александр Зверев (Германия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 6:3, 6:3
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