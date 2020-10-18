Зверев стал победителем турнира в Кельне

Немецкий теннисист Александр Зверев в финале турнира в Кельне обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Немец сделал один эйс и совершил пять двойных ошибок.

Для Зверева это первый трофей в 2020 году. Последний раз спортсмен побеждал в мае 2019-го на турнире в Женеве.

Кельн (Германия)

Турнир ATP bett1HULKS Indoors

Призовой фонд 325 610 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Александр Зверев (Германия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 6:3, 6:3