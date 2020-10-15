Зверев обыграл Вердаско во втором раунде турнира в Кельне

В матче второго раунде турнира АТР в Кельне (Германия) немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Фернандо Вердаско (6:4, 6:1).

Матч продолжался один час и три минуты. В четвертьфинале соперником Зверева станет представитель ЮАР Ллойд Джордж Харрис.

Кельн (Германия)

Турнир ATP bett1HULKS Indoors

Призовой фонд 325 610 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 1) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:4, 6:1