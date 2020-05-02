Южный рассказал, как разбил голову в кровь

Российский теннисист, бывшая восьмая ракетка мира Михаил Южный рассказал, как разбил сам себе ракеткой голову в кровь в матче против Николаса Альмагро в Майами в 2008 году. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (8:6) в пользу Южного.

— После этого эпизода я выиграл семь мячей подряд и матч закончился в мою пользу, — рассказал Южный. — А если говорить о самом инциденте, то если бы не пошла кровь, то вряд ли бы кто-то вообще это заметил, потому что не я первый, не я последний, кто бьет себя ракеткой. Просто очень нервный матч был, много эмоций было. Когда я не смог реализовать очередной брейк-пойнт при счете 5:4, эмоции вылились в то, во что они вылились. (Михаил Потапов)