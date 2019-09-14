Все топ-10 теннисистов рейтинга, включая Медведева и Хачанова, сыграют в дебютном Кубке ATP

Все десять лидеров рейтинга ATP примут участие в дебютном розыгрыше Кубка ATP, который пройдет в январе в Австралии, сообщает AP. Таким образом, в соревнованиях точно выступят Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Кеи Нисикори, Роберто Баутиста Агут, а также россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Полный список участников будет известен позднее.

Кубок ATP пройдет с 3 по 12 января. В нем выступят 18 лучших мужских сборных, хозяева турнира сборная Австралии, а также еще пять команд, которые пройдут из квалификации.

24 сборные будут разделены на шесть групп по четыре команды. В каждом матче будет сыграно по два одиночных матча и один парный. В плей-офф выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды из занявших вторые места.