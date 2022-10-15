Давид де Хеа поздравил Медведева с рождением дочери: «Больше никаких игр»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с рождением дочери.

«Больше никакой Rainbow six (компьютерная игра, шутер от первого лица, — прим. «СЭ»), бро, поздравляю», — написал испанец в социальных сетях.

15 октября четвертая ракетка мира Медведев объявил, что стал отцом. Спортсмен опубликовал у себя в соцсетях фотографию новорожденной дочери.

Даниил и Дарья Медведевы поженились в 2018 году. Его супруга является бывшей теннисисткой.