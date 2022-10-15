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Сегодня, 16:09

Давид де Хеа поздравил Медведева с рождением дочери: «Больше никаких игр»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с рождением дочери.

«Больше никакой Rainbow six (компьютерная игра, шутер от первого лица, — прим. «СЭ»), бро, поздравляю», — написал испанец в социальных сетях.

15 октября четвертая ракетка мира Медведев объявил, что стал отцом. Спортсмен опубликовал у себя в соцсетях фотографию новорожденной дочери.

Даниил и Дарья Медведевы поженились в 2018 году. Его супруга является бывшей теннисисткой.

Давид Де Хеа
Даниил Медведев
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