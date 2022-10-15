Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:47

Рублев обыграл Тима и вышел в финал турнира в Хихоне

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в Хихоне.

В полуфинале турнира он обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 36 минут.

За титул Рублев поборется с победителем матча Себастьян Корда (США) — Артур Риндеркнех (Франция).

Хихон (Испания)

Турнир ATP Gijon Open

Призовой фонд 612 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 1) — Доминик Тим (Австрия) — 6:4, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
3
Читайте также
«Спортсмены не всегда понимают, что у них депрессия». Бетина Попова — о психическом здоровье
Луганская школа воспитала Семака, Юрана, Онопко и других звезд. Что с ней сейчас?
Британцев шокировало поведение Байдена во время визита в колледж в Калифорнии
Лукашенко назвал условие для завершения конфликта на Украине за неделю
В Приморском крае районного военкома обнаружили мертвым
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Давид де Хеа поздравил Медведева с рождением дочери: «Больше никаких игр»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости