Рублев обыграл Тима и вышел в финал турнира в Хихоне
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в Хихоне.
В полуфинале турнира он обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 36 минут.
За титул Рублев поборется с победителем матча Себастьян Корда (США) — Артур Риндеркнех (Франция).
Хихон (Испания)
Турнир ATP Gijon Open
Призовой фонд 612 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 1) — Доминик Тим (Австрия) — 6:4, 6:4
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