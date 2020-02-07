Веселы сыграет с Беранкисом в полуфинале турнира в Индии

На турнире в Пуне определились пары полуфиналистов. Джеймс Дакуорт сыграет с Егором Герасимовым, а Иржи Веселы — с Рикардасом Беранкисом.

Пуна (Индия)

Турнир ATP Tata Open Maharashtra

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Егор Герасимов (Белоруссия, 8) — Квон Суну (Корея, 4) — 4:6, 7:6 (7:1), 6:4

Джеймс Дакуорт (Австралия, 6) — Роберто Маркора (Италия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)

Рикардас Беранкис (Литва, 2) — Юити Сугита (Япония, 5) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2

Иржи Веселы (Чехия) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 2:6, 6:1, 7:6 (13:11)