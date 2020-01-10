Вавринка и Муте вышли в полуфинал турнира в Дохе
17:20
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в четвертьфинале турнира в Дохе обыграл словенца Альяжа Бедене со счетом 6:3, 6:4. В полуфинале он сыграет с французом Корантеном Муте.
В другом полуфинале россиянин Андрей Рублев сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 325 200 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Корантен Муте (Франция, Q) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:4, 4:6, 6:4
Стэн Вавринка (Швейцария, 1) — Альяж Бедене (Словения) — 6:3, 6:4
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